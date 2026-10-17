Eskişehir'de 2 motosiklet çarpıştı, sürücüler yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çarpışan 2 motosikletin sürücüleri yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Orhan Oğuz Caddesi'nde, M.V. (22) idaresindeki 26 AIP 538 plakalı motosiklet ile Ö.B. (18) yönetimindeki 26 ANR 889 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüleri, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Hastanelerde tedavi altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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