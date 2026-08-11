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        Eskişehir'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu şenliği yapıldı

        Eskişehir İl Müftülüğünce çocukların eğitim, gelişim ve sosyal etkileşimlerine katkı sunmak amacıyla 4-6 Yaş Yaz Kur'an Kursu Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Eskişehir'de 4-6 yaş yaz Kur'an kursu şenliği yapıldı

        Eskişehir İl Müftülüğünce çocukların eğitim, gelişim ve sosyal etkileşimlerine katkı sunmak amacıyla 4-6 Yaş Yaz Kur'an Kursu Şenliği düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen 6 haftalık yaz Kur'an kursları kapsamında Dede Korkut Parkı'nda gerçekleştirilen program, mehter takımının gösterisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Eskişehir Vali Yardımcısı Aydın Börü, programda yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in içerdiği doğruluk, dürüstlük, adalet ve anne baba sevgisi gibi değerlerin çocuklara küçük yaşta öğretilmesinin önemine dikkati çekti.

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        Börü, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların geliştirilerek devam etmesini temenni etti.

        İl Müftüsü Muharrem Gül ise Eskişehir'de 23 bin 700 öğrencinin yaz Kur'an kursları, camiler ve gençlik merkezlerindeki eğitimlere katıldığını kaydetti.

        Çocukların okul döneminde yoğun bir eğitim süreci geçirdiğini belirten Gül, yaz Kur'an kurslarında eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiklerini ifade etti.

        Gül, çocuklara sevgiye dayalı bir eğitim sunmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza sevgiye dayalı bir eğitimi sunalım istedik. Bugün 4-6 yaş grubu çocuklarımızı bir çocuk şenliği, çocuk bayramı gibi bir festival havası içerisinde ödüllendirelim, bugünü unutmasınlar istedik. Çocuklarımızın mutlu, bizlerin de mutlu olarak evlerimize dönmesini istiyoruz." dedi.

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        Konuşmaların ardından Zühre Hatun Kur'an Kursu, Hafız Mehmet Sarıcaoğlu Kur'an Kursu, Çankaya Yunusemre Kur'an Kursu ile Şehit Abdülkerim Kur'an Kursu öğrencileri sahnede birer de gösteri sundu.

        Kalabak Hazreti Hatice 4-6 yaş grubu Kur'an Kursu öğrencilerinin yaptığı duanın ardından program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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