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        Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran kamyona beton mikseri çarptı.

        Kamyonun da önündeki aracı sürüklemesiyle kazaya toplam 6 araç karıştı.

        Kazada, 26 ANF 793 plakalı motosikletin sürücüsü S.K. yaralandı, araçlarda hasar oluştu.

        Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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