Eskişehir'de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yenikent Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda kırmızı ışıkta duran kamyona beton mikseri çarptı. Kamyonun da önündeki aracı sürüklemesiyle kazaya toplam 6 araç karıştı. Kazada, 26 ANF 793 plakalı motosikletin sürücüsü S.K. yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Yaralı sürücü, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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