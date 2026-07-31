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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı TMO Sivrihisar Tesisleri'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı. Yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı TMO Sivrihisar Tesisleri'nde konuştu:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı. Yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor." dedi.

        TMO Sivrihisar Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ekonominin yanı sıra gıda arz güvenliği açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda Türkiye'nin çiftçileri ve üreticileri olarak hem ekonomiye katkı hem de gıda arz güvenliğinin garantisi için yoğun şekilde çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, "Bu manada, Bakanlığımızla omuz omuza vererek tarımsal üretimin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışan, gayret eden bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

        Yumaklı, Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin 2025 yılı sonundaki tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

        "Bu sonuçla Avrupa'da birinci sıradaki yerimizi korurken dünyada da tarımsal hasılada yedinci sıraya gelmiş durumdayız." diyen Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Tabii özellikle Anadolu'nun buğdayın ana vatanı olmasından da hareketle bazı kritik ürünlerin, stratejik ürünlerin ülkemizdeki üretimiyle alakalı çok yoğun bir çaba ve gayret sarf ediyoruz. Çünkü iklim değişikliği de dahil olmak üzere hem tohum çeşitlerinin geliştirilmesi hem de birim alandan alınan verimin artırılmasıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada buğdayın ve özellikle son dönemde devam eden hububatın, buğday başta olmak üzere stratejik ürünler olarak üretim planlamasının içindeki yeri son derece önemli."

        Bakan Yumaklı, "Dünya un ticaretinde de birinci sıradayız, un ihracatında. Makarnada ikinci sıradayız. Tabii bunların sadece belli dönemlerde değil, sürdürülebilir olarak devamının sağlanması gerekir. Bu noktada da dünyadaki konjonktürü de dikkate alarak sanayiyle birlikte, yani bunu işleyen un sanayisi ve diğer ürünlerle ilgili işlem yapan sanayiyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz."

        Yumaklı, bu sene son 66 yılın en iyi yağışlarının alındığını ifade etti.

        - 650 noktada alımlar devam ediyor

        Yurt genelinde buğday hasadının yüzde 73'ünün, arpa hasadının ise yüzde 79'unun tamamlandığını dile getiren Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi, daha ilk günden açıkladığımız üzere herhangi bir şekilde çiftçimizin elinde 1 gram bile ürünün kalmayacağını, Toprak Mahsulleri Ofisine getirilen bütün ürünlerin alınacağını deklare etmişti. Bu minvalde 650 noktada alımlarına devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar 10 milyon tona yakın ürünü aldı. Yine alımlara, alım işlemlerine de devam ediyor. Söylediğimiz her sözün yerine getirilmesiyle ilgili çalışan arkadaşlarımızın 7/24 gayretleri için onlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tabii '10 milyon tonluk bir ürün alımı yapıldı' demiştim. Bunun vadesi gelen, ödeme vadesi gelenler de yaklaşık 58 milyar liralık bir ödemeye tekabül etti. Bunları da çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Ben, inşallah Cumhuriyet tarihimizin rekorunu hem bitkisel üretimde hem de hassaten buğday ve arpa üretiminde bekliyorum. Öngörülerimiz bu şekilde. Hasat tamamlandıktan sonra genel bir değerlendirme yaparken de bunları kamuoyumuzla paylaşacağız inşallah. Bütün üreticilerimize, hasatları yapılan bütün ürünler için 'bereketli olsun' diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. "

        Yumaklı, TMO tarafından alınacak buğdayın numune analizini yaptı.

        Bakan Yumaklı, ayrıca tesisteki açık yığın sahasında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Programa, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, TMO Eskişehir Başmüdürü Mehmet Murat Hasçuhadar, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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