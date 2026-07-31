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        Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı, Vali Yardımcısı Aydın Börü başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda bağımlılığın önlenmesine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında rehber öğretmen Ramazan Özkan tarafından kurul üyelerine sunum yapıldı.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi Erişkin Arındırma Merkezi sorumlu hekimi psikiyatri uzmanı Dr. Gülizar Yakut da bağımlılıkla mücadele kapsamında sunulan tedavi hizmetlerine ilişkin bilgi verdi.

        Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ile kurul üyeleri katıldı.

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