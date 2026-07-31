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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 1 milyon 380 bin lira ceza kesildi

        Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü denetimlerinde 1 milyon 380 bin lira ceza kesildi

        Eskişehir İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince temmuz ayında gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası uygulandı.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, temmuz ayı boyunca kent merkezi ve ilçelerde, fiyat etiketi, kasa ile raf fiyat uyumu ve benzeri konularda denetim gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda 261 işletmede 11 bin 782 ürün incelendi. Haksız fiyat artışına yönelik yürütülen denetimlerde ise 81 işletmede 405 ürün kontrol edildi.

        Temmuz ayında toplam 342 işletmede 12 bin 187 ürün denetlenirken, aykırılıklar tespit edilen işletmelere toplam 1 milyon 380 bin 517 lira idari para cezası kesildi.

        Haksız fiyat artışına ilişkin tespitler ise değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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