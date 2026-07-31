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        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Büyükdere Mahallesi Kaplanlı Caddesi'nde husumetli olduğu öğrenilen G.G. (35) ile M.O. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda M.O. yanındaki tabancayla G.G'ye ateş etti. G.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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