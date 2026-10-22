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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa ediliyor

        Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa ediliyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı süren Kumlubel Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa ediliyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Tepebaşı ilçesinde yapımı süren Kumlubel Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatında incelemelerde bulundu.

        Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Bildirici, yetkililerden inşaatın son durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

        Dokuz aile hekimliği biriminin yer alacağı merkezin tamamlanmasıyla bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, 112 istasyonuyla da acil sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Bildirici, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önemine değinerek inşaatta görevli personele kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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