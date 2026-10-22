Eskişehir'de 9 aile hekimliği birimli sağlık merkezi ve 112 istasyonu inşa ediliyor

Dokuz aile hekimliği biriminin yer alacağı merkezin tamamlanmasıyla bölge halkının birinci basamak sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, 112 istasyonuyla da acil sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Bildirici, yetkililerden inşaatın son durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

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