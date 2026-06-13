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        Eskişehir'de aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de aracın motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı

        Eskişehir'de bir aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        SUV tipi aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü, Gültepe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gitti.

        Sürücünün aracın motor kısmında bulunan yavrunun çıkarılması için yardım istemesi üzerine itfaiye görevlilerince kurtarma çalışması başlatıldı.


        İtfaiye görevlileri, aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusunu dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

        Kedi yavrusu ekiplerce genel bakımının ardından güvenli alana taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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