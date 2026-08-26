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        Eskişehir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 07:51 Güncelleme:
        Eskişehir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak’taki müstakil bir evde, birlikte alkol alan N.Ö. (42) ile Bülent Sap (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.Ö. Bülent Sap’ı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sap’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Evin önünde polis ekiplerine teslim olan N.Ö, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Polis ekiplerince yapılan olay yeri incelemesinde, cinayette kullanılan bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.

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        Sap’ın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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