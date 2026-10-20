Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Giriş: 20.10.2026 - 09:15 Güncelleme:
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Erenköy Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde, 70 polis görev aldı.
Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde, 230 kişi ve 102 araç kontrol edildi.
Kusurlu bulunan 9 aracın sahibine farklı maddelerden toplam 552 bin 846 lira para cezası yazıldı.
Ayrıca üzerinde bıçak olduğu belirlenen 1 kişiye de ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
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