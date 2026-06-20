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        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Batıkent Mahallesi’nde bulunan cadde ve ara sokaklarda gerçekleştirilen denetimlerde, 23 ekip ile 65 personelin yanı sıra çevik kuvvet timi de görev aldı.

        Sabit noktalarda ve seyir halinde gerçekleşen denetimlerde, 316 kişi ile 167 araç kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde, 2 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenirken, kusurlu bulunan 6 araca 19 bin 812 lira para cezası yazıldı.

        Ayrıca haczi bulunan 1 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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