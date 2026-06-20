Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Güney Koreli sanatçı, Türkiye-Kore dostluğunu ahşaba işledi

        Güney Koreli sanatçı, Türkiye-Kore dostluğunu ahşaba işledi

        Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı Weongeun Kim, Eskişehir'de katıldığı festivalde yaptığı "Boksör Kardeş" adlı eseriyle, Kore Savaşı sırasında başlayan Türkiye-Güney Kore dostluğunu ahşaba yansıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Güney Koreli sanatçı, Türkiye-Kore dostluğunu ahşaba işledi

        Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı Weongeun Kim, Eskişehir'de katıldığı festivalde yaptığı "Boksör Kardeş" adlı eseriyle, Kore Savaşı sırasında başlayan Türkiye-Güney Kore dostluğunu ahşaba yansıttı.

        Odunpazarı Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde çalışmalarını sürdüren 56 yaşındaki Kim, Odunpazarı Meydanı'nda ziyaretçilere açık olarak şekillendirdiği eserinde, iki ülke arasındaki kardeşlik, dayanışma ve ortak mücadele ruhunu vurguladı.

        Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğinde ıhlamur ağacından tasarladığı heykelin sol boks eldiveninde Türk bayrağına, sağ boks eldiveninde ise Güney Kore bayrağına yer veren sanatçı, iki ülke arasındaki dostluğu simgeledi.

        Festival kapsamında çalışmalarını sürdüren Kim, AA muhabirine, daha önce de Eskişehir'de düzenlenen aynı festivale katıldığını ve ikinci kez burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yaklaşık 30 yıldır ahşap heykel sanatıyla ilgilendiğini belirten Kim, Türkiye'nin yanı sıra Çin, Japonya, Tayvan ve İspanya'daki uluslararası festivallerde de eserler ürettiğini ifade etti.

        Kim, festivalde üzerinde çalıştığı eserin çıkış noktasının Kore Savaşı olduğunu anlatarak, "Kuzey Kore ile Güney Kore arasında gerçekleşen savaşta çok fazla Türk askeri bize yardım etti. Türkler kısa sürede koruyucu gibi bir görev üstlendi. Ben de bu durumu eserime yansıtmak istedim." değerlendirmesinde bulundu.

        Ahşap heykel sanatının emek gerektirdiğini dile getiren Kim, "Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ancak kullanılan ağaçlar birbirinden farklı oluyor. Bazıları yumuşak, bazıları ise daha sert." dedi.

        Festivalde yer alan bir başka Güney Koreli ahşap heykel sanatçısı 28 yaşındaki Gyuyoung Lee ise ahşap heykelle sanat lisesinde öğrenim gördüğü yıllarda ilgilenmeye başladığını kaydetti.

        Ahşabı tercih etme nedeninin ortaya çıkan eserlerin estetik görünümü olduğunu belirten Lee, festivalde Güney Kore kültüründe yangınları ve doğal afetleri önlediğine inanılan "Haetae" adlı mistik bir figür üzerine çalıştığını anlattı.

        Lee, Türkiye'ye daha önce bir kez turistik amaçla geldiğini, ilk kez bir sanat etkinliği için bulunduğunu dile getirerek, organizasyon ekibinin desteğinden memnun olduğunu söyledi.

        Türk insanını Güney Korelilere benzettiğini ifade eden Lee, "Çok sıcakkanlılar. Buradaki insanları gerçekten çok sevdim. Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi! Yarın AYT ve YDT sınavları var
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım

        Benzer Haberler

        Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi
        Safran yetiştiriciliği eğitimi alan üreticilere sertifika töreni düzenlendi
        Güvenli elektronik küpe sistemi ve KKKA hastalığına karşı kene mücadelesi e...
        Güvenli elektronik küpe sistemi ve KKKA hastalığına karşı kene mücadelesi e...
        Eskişehir genelinde sağanak yağış bekleniyor
        Eskişehir genelinde sağanak yağış bekleniyor
        Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki hayvanların kaba yem ihtiyacı tesis kaynaklar...
        Anadolu Tarım İşletmesi'ndeki hayvanların kaba yem ihtiyacı tesis kaynaklar...
        Adayı son anda sınava yetiştiren yakını: "Koş, ben mi koşacağım peşinden" E...
        Adayı son anda sınava yetiştiren yakını: "Koş, ben mi koşacağım peşinden" E...
        Eskişehir'de sulama sezonu başladı
        Eskişehir'de sulama sezonu başladı