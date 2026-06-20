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        Eskişehir'de sulama sezonu başladı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Eskişehir'de başlayan sulama sezonunda toplam 405 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Eskişehir'de sulama sezonu başladı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Eskişehir'de başlayan sulama sezonunda toplam 405 bin dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

        DSİ'den yapılan açıklamada, ülkenin su, gıda ve enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik yatırımlarını sürdüren DSİ'nin bir yandan vatandaşları suyun faydalarıyla buluştururken bir yandan da kontrol edilemediği takdirde yıkıcı bir güce dönüşen suyun zararlarını asgariye indirmek maksadıyla projeler ürettiği belirtildi.

        DSİ'nin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vizyonu doğrultusunda yatırımları hayata geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşların, tarım sektörünün ve sanayinin su ihtiyaçlarını her türlü iklim senaryosunda kesintisiz bir şekilde karşılamak için yoğun bir mesai harcıyor. Değişen dinamiklere uyum sağlamak için yapay zeka gibi çağın en ileri teknolojilerini yenilikçi mühendislik çözümleriyle harmanlayan DSİ, ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli adımlar atmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ülkenin gıda güvenliğinin sağlanması açısından sulama yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Sulama yatırımlarının tarımsal verimi artırmanın yanı sıra tarım dışı sektörler için de itici bir güç oluşturduğuna dikkati çeken Balta, "Sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkanlarının doğmasını sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Eskişehir'de başlayan sulama sezonunda toplam 405 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Balta, şunları kaydetti:

        "Eskişehir'de 405 bin dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2026 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5,11 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Kullandığımız her bir damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyor, bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."

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