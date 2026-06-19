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        Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

        Çankaya Mahallesi Şehit Ali İhsan Karabulut Sokak’ta H.C.M'nin tabancayla vurulmasının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada, C.D, A.A, M.Y. ve K.K, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.D. ile K.K, tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada bacağından yaralanan H.C.M'nin Eskişehir Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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