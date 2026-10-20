Eskişehir'de 40 yaşındaki kişi arkadaşının evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 40 yaşındaki kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Giriş: 20.10.2026 - 17:51 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 40 yaşındaki kişi, arkadaşının evinde ölü bulundu.
Fevziçakmak Mahallesi Asuman Sokak'taki arkadaşına ait evde kalan Aykut Günen (40), sabah uyanmadı.
Ev sahibi tarafından durumun ihbar edilmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Günen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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