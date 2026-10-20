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        Eskişehir'de 21 poşet kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde jandarma tarafından ele geçirildi

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Odunpazarı ilçesinde düzenlediği operasyonda, zulalandığı belirlenen çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yasadışı üretim malzemesi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Eskişehir'de 21 poşet kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde jandarma tarafından ele geçirildi

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Odunpazarı ilçesinde düzenlediği operasyonda, zulalandığı belirlenen çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yasadışı üretim malzemesi ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Alınan bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve yasadışı yetiştiricilikle mücadele çalışmaları çerçevesinde Odunpazarı ilçesindeki bir adreste kenevir bitkisi yetiştirildiği ve uyuşturucu madde bulundurulduğu yönünde istihbarat elde etti. Yürütülen titiz araştırma ve fiziki takibin ardından şüpheli adres net olarak belirlendi.

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        19 Ekim 2026 tarihinde adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları detaylı aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 64 adet tabanca fişeği, 21 adet siyah poşet içerisinde kenevir bitkisi, 120 gram esrar, 1 gram reçine esrar, 16 adet extacy hap, 10 adet sentetik ecza, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı ve muhtelif sayıda iklimlendirme malzemesi ele geçirdi.

        Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli soruşturma başlatılırken, sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

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