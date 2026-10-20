Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
24 bin 38 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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