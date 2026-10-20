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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

        24 bin 38 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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