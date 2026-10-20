Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

24 bin 38 sentetik ecza hapının ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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