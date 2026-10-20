Bozüyük Öğretmenevi Müdür Yardımcısı evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve kendisinden bir süre haber alınamayan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal, arkadaşları ve polis ekipleri tarafından girdiği evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Uysal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan (48) haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giremeyen arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Alper Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

REKLAM

Savcılık ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Alper Uysal'ın ölümü şüpheli bulundu. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.