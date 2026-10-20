Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Bozüyük Öğretmenevi Müdür Yardımcısı evinde ölü bulundu

        Bozüyük Öğretmenevi Müdür Yardımcısı evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve kendisinden bir süre haber alınamayan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal, arkadaşları ve polis ekipleri tarafından girdiği evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Uysal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Bozüyük Öğretmenevi Müdür Yardımcısı evinde ölü bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ikamet eden ve kendisinden bir süre haber alınamayan Bozüyük Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal, arkadaşları ve polis ekipleri tarafından girdiği evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin öldüğünü belirlediği Uysal'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Delege Sokak'ta oturan Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Alper Uysal'dan (48) haber alamayan arkadaşları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giremeyen arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Alper Uysal'ı hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        REKLAM

        Savcılık ve polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından Alper Uysal'ın ölümü şüpheli bulundu. Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
        Misafirliğe gittiği evde ölü bulundu
        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
        Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
        Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama
        Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama
        Eskişehir'de 40 yaşındaki kişi arkadaşının evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de 40 yaşındaki kişi arkadaşının evinde ölü bulundu
        Eskişehir'de 21 poşet kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde jandarma taraf...
        Eskişehir'de 21 poşet kenevir ve çok sayıda uyuşturucu madde jandarma taraf...
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı