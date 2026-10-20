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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, ilçede belirlenen bir adreste Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu madde bulundurulduğu tespit edildi.

        Adreste narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 21 poşet içerisinde Hint keneviri, 120 gram esrar, 1 gram reçine esrar, 26 uyuşturucu hap ve 10 gram Hint keneviri tohumu bulundu.

        Aramada ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 64 tabanca fişeği, esrar öğütme aparatı ile Hint keneviri yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.

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        Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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