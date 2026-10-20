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        Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:59 Güncelleme:
        Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, piyasaya sürülmek istenen binlerce sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.U.'nun üzerinde ve adreslerinde arama yapıldı.

        Yapılan aramalarda toplam 24 bin 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından genişletilen soruşturma çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli M.U., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

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        Emniyet yetkilileri, zehir tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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