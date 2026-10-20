Eskişehir'de 24 bin 38 sentetik ecza hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Yapılan aramalarda toplam 24 bin 38 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından genişletilen soruşturma çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli M.U., çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" gereğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli M.U.'nun üzerinde ve adreslerinde arama yapıldı.

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