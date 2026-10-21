Yasa dışı bahis operasyonunda, hesaplarında 7,1 milyar lira para hareketi tespit edilen 78 şüpheli tutuklandı (2)

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78’i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21’i adli kontrol kararıyla, 2’si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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