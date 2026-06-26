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        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Esentepe Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 23 ekip, 63 personel ve 1 tim çevik kuvvetin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, 413 kişi ve 135 araç kontrol edildi.

        Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 206 bin 457 lira para cezası yazıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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