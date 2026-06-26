Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Giriş: 26.06.2026 - 16:08 Güncelleme:
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Esentepe Mahallesi'nde Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda şubeden 23 ekip, 63 personel ve 1 tim çevik kuvvetin katılımıyla geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 413 kişi ve 135 araç kontrol edildi.
Yapılan kontrollerde kusurlu bulunan 5 araç ve sürücüsüne toplamda 206 bin 457 lira para cezası yazıldı.
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