Eskişehir'de "Bağımlılığa Karşı Spor Yapın" etkinliği başladı

Müsabakaların açılış programına Vali Yardımcısı Yakup Güney, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy, Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeçi ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yeşilay Eskişehir Şubesi işbirliğinde Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon kapsamında masa tenisi müsabakaları yapıldı.

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