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        Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı yaralandı.

        Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta seyyar satıcılık yapan İ.D'ye (54) henüz bilinmeyen nedenle tanımadığı kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

        Seyyar satıcı İ.D, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı İ.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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