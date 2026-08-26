Eskişehir'de Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Sofra 26 hizmete açıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Sofra 26 Yemek Fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Halk Ekmek Fabrikası'nın yanında, 100. Yıl Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan merkezin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 6 Şubat depremlerinin ardından afetlere hazırlık konusunda önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirtti.

Eskişehir'in afet risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydeden Ünlüce, İnşaat Mühendisleri Odası ve 3 belediyenin işbirliğiyle gerçekleştirilen yapı envanteri çalışmalarında kentte yaklaşık 10 bin binanın riskli olduğunun belirlendiğini, bunların yaklaşık 5 bininin acil olarak dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

REKLAM

Ünlüce, Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'nin afet anında önemli görev üstleneceğini bildirerek, "Hem sivil toplum kuruluşlarının hem de üç belediyenin lojistik merkezlerini burada bir araya getiriyoruz. Afet anında AFAD İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda gerekli sevkiyatlar buradan gerçekleştirilecek." dedi.

Sofra 26 Yemek Fabrikası'nın afetlerde sıcak yemek ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağına değinen Ünlüce, tesisin olası bir afet durumunda 6 saat içerisinde 15 bin kişilik yemek üretme kapasitesine ulaşabileceğini vurguladı.

Ünlüce, Halk Ekmek Fabrikası'nın da afet süresince ekmek üretimi ve dağıtımında görev alacağını belirterek, "Günlük yaklaşık 3 bin 500 kişilik yemeği burada hazırlayarak şehrimizin hizmetine sunacağız. Hem belediye emekçilerimizin hem de şehrimizin çeşitli mahallelerinde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak yemeğe erişimini buradan sağlayacağız." diye konuştu.

REKLAM

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de yatırımın 2026 yılında hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Afetlerin yalnızca depremlerle sınırlı olmadığını, yangın ve sel gibi afetlerin de kentleri tehdit ettiğini anlatan Çakırözer, Afet Koordinasyon Merkezi'nin dayanışmanın ve şehir direncinin simgesi olmasını temenni etti.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Oytun Gökten ise afet öncesi hazırlık ve afet sonrası koordinasyonun önemine dikkati çekerek, "Umarım bu merkezi kullanmak zorunda kalmayız ama gerçekler ortada. Tesislerin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

REKLAM

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı gerçekleştirilirken, Başkan Ünlüce ve beraberindeki protokol üyeleri Afet Koordinasyon ve Lojistik Merkezi ile Sofra 26 Yemek Fabrikası'nı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.