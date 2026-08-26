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        Eskişehir Valisi Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz'a İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerindeki esnaf ziyaretlerinde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı da eşlik etti.

        İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Yılmaz, kentin ticari hayatına katkı sağlayan esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazanç diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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