Eskişehir Valisi Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz'a İki Eylül ve Süleyman Çakır caddelerindeki esnaf ziyaretlerinde Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı da eşlik etti.

İş yerlerini ziyaret ederek esnafla sohbet eden Yılmaz, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Yılmaz, kentin ticari hayatına katkı sağlayan esnafa hayırlı, bereketli ve bol kazanç diledi.