Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ile ilgili sağlık tesislerinin temsilcileri katıldı.

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