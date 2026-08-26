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        Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan ile ilgili sağlık tesislerinin temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri'nin 2026 yılı temmuz ayına ilişkin verileri değerlendirildi.

        Hizmetlerin mevcut durumu ve yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, hizmet sunum süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri'nin etkin ve koordineli şekilde sürdürülmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

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