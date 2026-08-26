Eskişehir'de bağımlılıkla mücadelede işbirliği toplantısı yapıldı

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcısı Barış Tığlı başkanlığında düzenlenen toplantıya, ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi yöneticileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.