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        Uluslararası Türkoloji öğrencileri Anadolu Üniversitesinde buluştu

        Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Türkoloji öğrencileri için Türkçe ve Türk Kültürü Yaz Okulu Programı üçüncü öğrenci grubunu ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Uluslararası Türkoloji öğrencileri Anadolu Üniversitesinde buluştu

        Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Türkoloji öğrencileri için Türkçe ve Türk Kültürü Yaz Okulu Programı üçüncü öğrenci grubunu ağırladı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülen Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı'nda öğrenim gören Özbekistan, Bosna Hersek, Romanya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kazakistan, Rusya, Ürdün, Sırbistan ve Mısır'dan 15 öğrenci program kapsamında üniversitede bir araya geldi.

        Öğrenciler, program süresince Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (Anadolu TÖMER) Türkçe eğitimi de aldı.

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        "Türkçe ile Öğren, Keşfet, Yaşa" anlayışıyla gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılar, Türkiye'yi, Eskişehir'i ve Anadolu Üniversitesini yakından tanıdı.

        Anadolu TÖMER'de gerçekleştirilen Türkçe eğitimleri ve kültürel etkinlikler, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine ve Türk kültürünü farklı yönleriyle tanımalarına katkı sağladı.

        Türkçe eğitimlerinde Türkçenin ses ve söz zenginliğine yönelik çalışmalara yer verildi.

        Öğrenciler, tekerlemeler, günlük ifadeler ve oyun temelli etkinliklerle Türkçeyi doğal iletişim ortamlarında kullandı.

        Kültürel etkinliklerde ise Türk gelenek ve göreneklerinin farklı yönleri ele alındı. Düğünler, kız isteme gelenekleri, kına gecesi, bayramlaşma ve Türk hamamı gibi Türk kültürünün önemli unsurları öğrencilerle buluşturuldu.

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        Öğrenciler ayrıca Türk kahvesi yapımı atölyesine katılarak, Türk kültürünün önemli geleneklerinden birini deneyimleme fırsatı buldu.

        Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, kendi kültürlerini birbirleriyle paylaşırken farklı kültürleri de yakından tanıma imkanı elde etti.

        Farklı coğrafyalarda öğrenim gören Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Kültürü Ön Lisans Programı öğrencilerini Anadolu Üniversitesinde bir araya getiren program, çevrim içi öğrenme süreçlerini yüz yüze gerçekleştirilen dil ve kültür etkinlikleriyle destekledi.

        Program, katılım belgelerinin öğrencilere takdim edilmesiyle sona erdi.

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