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        Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de, bir fabrikanın fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:31 Güncelleme:
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        Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de, bir fabrikanın fırın bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunan bir fabrikanın fırın bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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