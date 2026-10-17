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        Eskişehir'de bir kadın komşusunun evinde öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kadın komşusunun evinde öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 03:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir kadın komşusunun evinde öldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kadın komşusunun evinde öldü.

        Alınan bilgiye göre, Yadigar Yılmaz, Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'taki komşusunun evinde bulunduğu esnada fenalaşarak yere yığıldı.

        Ev sahibi 56 yaşındaki İ.G'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Belediye tabibi, Yılmaz'ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, ev sahibi İ.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla yapılacak otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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