Eskişehir'de bir kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.
İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bir otelin işletmeciliğini yapan Cüneyt Yılmaz, çalışanlar tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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