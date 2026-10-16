Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 3 kişi yakalandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sivrihisar'da 3 kişinin kaçak sigara ve doldurulmuş makaron satışı yaptığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 49 bin 520 dolu makaron, 128 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 37 bin 450 boş makaron, 500 paket bandrolsüz ve hologramsız sigara, 47 muhtelif gümrük kaçağı eşya, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 10 bin TL, 320 avro ve 90 dolar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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