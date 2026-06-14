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        Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini ateşe verdi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini yaktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini ateşe verdi

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşinin otomobilini yaktı.

        Evinden çıkarken eşi Emine T'ye ait otomobili alan Sezer T. ile eşi arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle telefonda tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Sakintepe Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarla kenarına gelen Sezer T, eşine ait 26 AIN 629 plakalı otomobilin ön koltuğunu çakmakla ateşe verdi.

        Hızla büyüyen alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil küle döndü.

        Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Emine T, küle dönen aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

        Emine T'nin eşi Sezer T'den şikayetçi olmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan Emine T'nin eşi Sezer T. ile 5 ay önce evlendiği ve hamile olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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