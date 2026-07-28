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        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 122 zanlı yakalandı

        Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 122 zanlı yakalandı

        Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 122 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 20-27 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde 1484 personelin katılımıyla 319 noktada uygulama gerçekleştirdi.

        Uygulamalarda yapılan kontrollerde 122 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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