Eskişehir'de gölete 2 bin 500 yayın balığı yavrusu bırakıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2 bin 500 yayın balığı yavrusu Musaözü Göleti'ne bırakıldı.



Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce iç su kaynaklarının balık varlığını artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.



İç su kaynaklarındaki balık popülasyonunun güçlendirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere sağlıklı su ekosistemlerinin aktarılmasının hedeflendiği çalışma kapsamında, Beymelek Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde yetiştirilen 2 bin 500 yayın balığı yavrusu, müdürlüğün teknik personeli tarafından Musaözü Göleti'ne bırakıldı.



