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        Eskişehir'de ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere aile iletişimi eğitimi verildi

        Eskişehir'de Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik aile yaşamı ve iletişim becerileri eğitimleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Eskişehir'de ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülere aile iletişimi eğitimi verildi

        Eskişehir'de Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik aile yaşamı ve iletişim becerileri eğitimleri düzenlendi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen eğitimlerde, "Aile Yaşam Becerileri", "Aile İçi İletişim Becerileri" ile "Evlilik ve Aile Hayatı" konuları ele alındı.

        İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, aile bireyleri arasındaki ilişkilerde etkili iletişimin önemi, sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve güven duygusunun güçlendirilmesinde açık iletişimin rolü anlatıldı.

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        Eğitimlerle tutuklu ve hükümlülerin aile yaşamına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve sağlıklı aile ilişkilerinin desteklenmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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