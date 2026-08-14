Eskişehir'de ilçe hastanelerinin 6 aylık sağlık hizmetleri değerlendirildi

Eskişehir'de Sivrihisar, Mihalıççık ve Günyüzü ilçe devlet hastanelerinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetleri ve faaliyetleri değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında Eskişehir Şehir Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, başkan ve başkan yardımcıları ile ilçe hastanelerinin başhekimleri, idari ve mali işler müdürleri ve hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda ilçe hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin veriler kapsamlı şekilde ele alındı.

İlçe hastanelerinin başhekimleri ile idari ve mali işler müdürleri tarafından yapılan sunumlarda, poliklinik, klinik, acil servis ve ameliyathane hizmetlerinin yanı sıra hasta memnuniyeti, personel durumu, fiziki imkanlar, kaynakların etkin kullanımı ve mevcut ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Sunumların ardından sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli ve erişilebilir şekilde sürdürülmesi, ilçe hastanelerinin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar görüşüldü.