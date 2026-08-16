Eskişehir'de çıkan yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümüşkonak Mahallesi Avşar Yaylasında Gürbüz A'ya ait evin atölye olarak kullanılan kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler, tarımsal alanda kullanması amacıyla bölgede bulunan bir tankerdeki 2 ton mazota sıçradı.
Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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