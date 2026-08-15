Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere iş arama becerileri semineri

Eğitimle, katılımcıların iş arama ve işe yerleşme süreçlerinde daha etkin rol almalarına katkı sağlanması amaçlandı.

Seminerde katılımcılara iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, etkili özgeçmiş (CV) hazırlama ve iş bulma kanallarının etkin kullanımı hakkında bilgi verildi.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca verilen seminerde, iş arayanların istihdam süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri beceriler ele alındı.

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