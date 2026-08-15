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        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 90 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 08:59 Güncelleme:
        "İnternet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 90 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları öne sürülen 90 zanlı yakalandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları belirlendi.

        Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.

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        Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri belirlendi.

        Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı tespit edildi.

        Mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlendi.

        Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalandı.

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        Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konuldu.

        Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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