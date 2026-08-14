GÜNCELLEME - Eskişehir'de eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde yürüyen F.S. (46) ile kendisini takip eden eski erkek arkadaşı R.G. (46) arasında tartışma çıktı.

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