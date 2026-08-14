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        Eskişehir'de eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 22:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

        Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde yürüyen F.S. (46) ile kendisini takip eden eski erkek arkadaşı R.G. (46) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, yanındaki bıçakla F.S'yi elinden yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan F.S. ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçan şüpheli R.G'nin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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