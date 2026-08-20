Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları anlatıldı
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tütünün zararlarına yönelik seminer düzenlendi.
Giriş: 20.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tütünün zararlarına yönelik seminer düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.
Seminerde katılımcılara tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ