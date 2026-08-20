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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları anlatıldı

        Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları anlatıldı

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tütünün zararlarına yönelik seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Eskişehir'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere tütünün zararları anlatıldı

        Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tütünün zararlarına yönelik seminer düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminer, iki farklı oturum halinde tamamlandı.

        Seminerde katılımcılara tütün ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve tütün kullanımının zararları hakkında bilgi verildi.

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