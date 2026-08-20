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        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 05:04 Güncelleme:
        Eskişehir'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        71. Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.K. karnından bıçaklandı.

        Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ekipler, olayın ardından plakasız motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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