Eskişehir'de el freni çekilmeyen kamyonetin altında kalan sürücü öldü

Daha sonra araçtan inen sürücü, el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kaldı.

Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi'nde H.İ.Y, kullandığı kamyoneti bir işletmenin önüne park etti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde park sırasında el freni çekilmediği için hareket eden kamyonetin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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