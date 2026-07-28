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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parktaki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 20:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parktaki elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Şarhöyük Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Büyükpark içindeki kafeteryadaki dondurma dolabına temas eden Ebrar Y. (14) elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ebrar Y, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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