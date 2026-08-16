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        Eskişehir'de ETİ Lifalif Uluslararası Yarı Maratonu ve Spor Festivali tamamlandı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, düzenlenen yarışlarla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de ETİ Lifalif Uluslararası Yarı Maratonu ve Spor Festivali tamamlandı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ETİ Lifalif Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali, düzenlenen yarışlarla tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre organizasyon, ETİ Lifalif'in ana sponsorluğunda "2026 Eskişehir Yılında Ben Koşuyorum" temasıyla 15-16 Ağustos tarihlerinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlendi.

        Festivalin ilk gününde yoga, pilates ve zumba gibi grup egzersizlerinin yanı sıra sporcu beslenmesine ilişkin seminerler ve atölyeler gerçekleştirildi.

        Çocuk Koşusu ile minik sporcular yarış heyecanı yaşadı. Etkinlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de yapıldı.

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        - 21K yarı maratonu ve 10K koşusu düzenlendi

        Festivalin ikinci gününde ise Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 21 kilometre yarı maratonu ve 10 kilometre koşusu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar'ın startıyla başladı.

        Türkiye'nin yanı sıra Rusya, ABD, İran, Azerbaycan, Bulgaristan, Güney Sudan, Mısır, Güney Afrika, Suriye, Almanya, Endonezya, Etiyopya, Fransa ve İngiltere'den sporcuların katıldığı yarışlarda paralimpik sporcular ve şirket takımları da 10 kilometre parkurunda mücadele etti.

        Eskişehir'in tarihi ve simge noktalarından geçen parkurda mücadele eden sporculara, vatandaşlar da güzergah boyunca alkışlarla destek verdi.

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        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

        Erkekler 10 kilometre koşusunda Resul Çevik birinci, Emre Karatepe ikinci ve İbrahim Erata üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Merve Karakaya, ikinciliği Damla Çelik ve üçüncülüğü Demet Mutlu elde etti.

        21 kilometre yarı maratonunda erkeklerde birinciliği Yunus Emre Akkuş, ikinciliği Fetene Alemu Regasa (Etiyopya) ve üçüncülüğü İrem Can Ayaz aldı.

        Bu yarışın kadınlar kategorisini Dilek Koçak birinci, Fatma Arık ikinci ve Elif Naz Köseoğlu da üçüncü tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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