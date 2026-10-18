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        Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

        Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede, kız arkadaşıyla birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünde bıçak yarası bulunan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

        Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Koçak'ın cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koçak'ın kız arkadaşının ifadesine başvurulması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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