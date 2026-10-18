Eskişehir'de evde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koçak'ın kız arkadaşının ifadesine başvurulması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Koçak'ın cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

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